燃費の良い車の普及などでガソリンスタンドを訪れる機会が減っている中、東北芸術工科大学の学生たちが考案した今後のガソリンスタンドのモデル事業のアイデアを顕彰する表彰式が行われました。東北芸術工科大学企画構想学科では、年に3回、企業と連携して地域の問題解決をテーマに学科内コンペを行っています。今回は山形県内外でガソリンスタンドを展開している山形市の遠藤商事と連携し、1月から2・3年生およそ100人が「