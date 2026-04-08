血液型はどうやって決まるか。大阪大学名誉教授の深瀬浩一さんは「血液型には、A遺伝子・B遺伝子・O遺伝子という3種類の対立遺伝子が存在する。対立遺伝子の組み合わせにより、同じA型やB型でも、遺伝子構成が異なる場合がある」という――。※本稿は、深瀬浩一『血液型でわかる 病気とケガのリスク』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■「AA」「