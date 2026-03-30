インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「しょうゆ顔芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年3月30日時点で集まった6932票でのランキングを紹介します。【画像】か、かっこいい！「しょうゆ顔芸能人イケメン」ランキングTOP5を見る！3位は、俳優の佐藤健さんでした。回答者からは「目がすごく印象的。全体的に顔が濃いので、しょう