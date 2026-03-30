2021年に東京・八王子市のアパートで外階段が崩れ落ちて住人の女性が転落死した事故で、東京地検立川支部はきょう（3月30日）、施工会社の元会長の男性（78）を業務上過失致死の罪で在宅起訴しました。この事故は2021年4月17日午後2時20分ごろ、八王子市南新町の当時築8年の木造3階建てアパートで、1階と2階をつなぐ外階段の踊り場などが崩れ落ち、階段を上っていた住人の大手里美さん（当時58）が地面に転落して、頭を強く打って