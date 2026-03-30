陸上自衛隊善通寺駐屯地の男性隊員（22）がきょう（30日）停職４か月の懲戒処分を受けました。 【写真を見る】善通寺陸上自衛隊の男性隊員（22）が飲食店の店長ら2人に殴打するなどの暴行を加えた疑いで現行犯逮捕→「飲酒酩酊のため覚えていません」停職４か月の懲戒処分→処分を受けて「深く反省しています」【香川】 暴行のきっかけはトラブル 駐屯地によりますと、隊員は2024年9月、愛媛県松山市の飲食店で、女性と飲食中に