AWCL準々決勝日テレ・ベレーザ 5（1-0）0 スタリオン・ラグナ14:00キックオフ東京スタジアム入場者数 5,530人試合データリンクはこちら選手が入場し、整列した時点ではスタリオン・ラグナの選手たちが圧倒していた。高さ、幅は相手のほうが上。肉弾戦に持ち込まれたらベレーザは苦労したかもしれない。だがベレーザは技、スピード、体力、戦術眼で相手をすべて上回った。前半から数多くのチャンスを作り攻め立てる。スタリオ