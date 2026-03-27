業界3位のコーナン商事とアレンザHDが資本提携を結べば、約6500億円の売り上げとなり、現在の業界首位カインズの座を脅かす業界3位のコーナン商事がアレンザHDとの提携を電撃発表し、王者・カインズを射程にとらえた。都市近郊型プロ向け戦略と積極的M&A戦略を武器にコーナンが大暴れ!?カインズ、DCMHD、コーナン、コメリの4強が生存をかけて激突する、ホームセンター大戦の最前線を追う!!【写真】生存をかけて激突するホー