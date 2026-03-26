トキハは、大分市の学生などと共同で若い世代をターゲットにした本店プロジェクトをスタートさせました。 【写真を見る】「トキハデビュー」しませんか？ 老舗百貨店を学生がプロデュース、リーフレットで届ける新しい魅力 「トキハデビュー」と銘打たれたこのプロジェクトは、若い世代にトキハ本店に足を運んでもらおうと、大分県立芸術文化短期大学の学生らが立ち上げたものです。 今回