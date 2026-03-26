昨年デビューしたばかりの新人グラドル・藤川あかりが、自身初となるデジタル写真集『ほどける。』を発売した。本作は、所属事務所の社長でもある芸人・中川パラダイス（ウーマンラッシュアワー）による"プロデュースグラビア"。天然Kカップの藤川あかりがランジェリー姿や下乳ビキニに挑戦し、マネキンを破いたら......エプロンを溶かしたら......など、まとっていたものが少しずつほどけてく大胆な一冊になっている。週プレNEWS