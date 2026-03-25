◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦智辯学園 2-1 神村学園(25日、甲子園球場)智辯学園(奈良)が1点を争うロースコアの接戦を制し、ベスト8進出を決めました。智辯学園は1回戦で花巻東(岩手)を3安打完封したエース杉本真滉投手がこの日も先発。立ち上がりの初回には、制球が甘くなり四球と連打でいきなり1失点します。それでも続くピンチでなんとか後続を打ち取り最少失点でしのぎます。一方、打線は神村学園のエース龍頭汰樹投手