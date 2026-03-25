本日3月25日（水）、『昭和の名曲』シリーズの最新作『昭和の名曲！青春カムバック 人生で最も聴いた恋愛ソング』が豪華3時間スペシャルで放送される。今回は、暖かくなってきた今の季節にピッタリな恋愛の名曲が大集結。アンケートによって選ばれた楽曲を60 年代、70 年代、80 年代と、年代別にランキング形式で発表していく。もちろん懐かしの映像も満載で、見る人の青春をよみがえらせる内容となっている。司会は、高橋英樹＆大