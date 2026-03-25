1枚で着たりレイヤードしたり、何かと使えるシャツは今の季節に手に取りたくなるアイテムかも。春らしいシャツの活用方法は、【GU（ジーユー）】のおしゃれなスタッフさんのコーディネートが参考になります。この記事では、編集部がピックアップした40・50代の大人世代にぴったりのシャツコーデや、GUでおすすめのシャツをご紹介。さらっとおしゃれに着こなして、春ファッションを満喫しまし