バーで90万円以上無銭飲食した男が逮捕・起訴されました。大量の酒を注文し、豪遊する男。田村龍盛被告（24）と浅野志恩被告（31）は2026年1月、大阪・吹田市のガールズバーで、支払う意思や能力がないのに約95万円の飲食をした罪に問われています。捜査関係者などによると、2人の所持金はそれぞれ数十円でしたが、一本約20万円のシャンパンなどを注文し、代金を支払わなかったということです。被害店舗の店長：シャンパンとかも2