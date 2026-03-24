オープン戦ドジャース７−７エンゼルス」（２３日、ロサンゼルス）試合後、デーブ・ロバーツ監督の会見では先発して８四死球５失点と大乱調だった佐々木朗希投手についての質問が集中した。指揮官は約２分間、低いトーンながら思いを赤裸々に語った。初回、２者連続押し出し四球を与えた佐々木の元へ指揮官は小走りで向かった。「当然の判断」と交代を告げた。いったん投球を中止させ、二回から再びマウンドへ上げたが制