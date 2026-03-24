国連の安全保障理事会で、ホルムズ海峡の安全の確保にむけ武力行使も認める内容の決議案が提示され、採決にむけた調整が行われていることがわかりました。NNNが入手した決議案の草案では、ホルムズ海峡や周辺でのイランによる攻撃などについて「国際平和と安全に対する脅威」としたうえで、各国が単独もしくは自発的な多国籍の海軍の連携を通じて“あらゆる必要な手段”を行使することを認めるとしています。ロイター通信は、“あ