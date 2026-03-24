トランプ大統領がイランの発電所などへの攻撃延期を表明したことに、イラン側は「時間稼ぎだ」と反発を強めています。【映像】イラン軍報道官の発言「この件に注目してくれてありがとう！」イランメディアは、「トランプ氏は原油価格を下げるため、毎週、市場が開くのに合わせてこうした声明を出すのだ」という専門家の見方を紹介しました。そのうえで、攻撃延期の表明は「軍事計画を実行するための時間稼ぎだ」「アメリカと