寝る前のスマホはNG！心の毒出しに効果の高い処方箋「デジタルデトックス」 液晶画面は22時までに消す 夕食や入浴を済ませて後は寝るだけ・・・・・・。このひとときは、全てから解放される自分だけの時間。スマートフォンをベッドに持ち込んで好きなゲームに熱中したり、お気に入りのSNSを眺めたりして過ごす人もいるでしょう。でも、寝る前に液晶画面を眺めていると、メラトニンの分泌を抑制するブルーライ