高市総理大臣が北朝鮮との首脳会談に意欲を示したことについて、金正恩総書記の妹・与正氏が「会う意向はない」とする談話を発表しました。【映像】与正氏「会う意向はない」とする談話を発表与正氏は23日、北朝鮮メディアを通じて談話を発表しました。アメリカのトランプ大統領との首脳会談で高市総理が日朝首脳会談に意欲を示したことについて「日本が望むからといって、実現する問題ではない」としています。その上で「