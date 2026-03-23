16歳以上の自転車の交通違反に、警察が反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が4月1日から始まる。対象となる違反は113種類。歩道通行や信号無視、一時不停止などの違反は口頭や書面での指導・警告を原則とする。走行中にスマートフォンを使用する「ながら運転」などは、事故につながりやすいため、指導・警告を経ずに直ちに青切符で摘発する方針。反則金はながら運転の1万2千円が最高額。スマホを手に持って通話