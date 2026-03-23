TVアニメ『呪術廻戦』の3月26日の最終回放送に向けて、仙台結界PVが公開された。 参考：『呪術廻戦』“修羅の道”を進むと決めた伏黒恵の人物像そこに滲む諦念と覚悟を見つめる 集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期