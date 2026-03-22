習慣化のカギは、精神力ではなく、ちょっとしたコツにあり。そのコツさえ押さえれば、だれでも継続することができます。今回は言語学者の堀田秀吾先生から、脳の仕組みを生かした習慣化の秘訣を8つ教わりました。ぜひ日々の暮らしに取り入れてみてください。「習慣」を身につければ毎日が心地よく前向きになれる！「生活の質を高めるには、習慣化が最適」と話すのは、今、注目を集めている言語学者の堀田秀吾さん。「毎日、同じ行