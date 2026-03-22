『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップにて2026年3月23日（月）より発売される。また、一番くじのファンを公言している中島ひとみさん（陸上競技 女子100mハードル）を起用したコラボレーション動画が公開中だ。＞＞＞一番くじ ヴィジランテの景品を全てチェック！（写真15点）本商品は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の一番くじ。