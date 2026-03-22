茂木外務大臣は、けさ（22日）出演した民放の番組で、イランで拘束されていた日本人2人のうち1人が18日に釈放されたと明らかにしました。外務省によりますと、釈放されたのは去年6月から拘束されていた日本人で、イランから隣国アゼルバイジャンに陸路で移動した後、飛行機で日本に帰国しました。健康状態に問題はないということです。また、茂木大臣は拘束が続いているもう1人の日本人についても、家族と連絡を取りながら早期解放