TTFCオリジナルスピンオフ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』,先代集結ポスタービジュアルと30秒予告が公開。配信は4月19日（日）からに決定した。＞＞＞先代ゴジュウジャーの場面カットをチェック！（写真14点）『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズをさかのぼる前日譚！木村魁希演じる熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーを描く、TTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウ