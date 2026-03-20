海外の複数のオンラインカジノで賭博を繰り返したとして、京都府警は１９日、亀岡署の男性巡査部長（３５）（長岡京市）を常習賭博容疑で書類送検し、停職６か月の懲戒処分とした。巡査部長は同日付で依願退職した。発表では、巡査部長は昨年６〜１２月、自宅や職場からスマートフォンで計約１２０回にわたり海外の三つのオンラインカジノサイトに接続し、スロットやバカラ賭博をした疑い。賭け金の総額は約３６００万円に上り