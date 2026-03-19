ミスタードーナツは、祇園辻利の宇治抹茶を使用した『宇治抹茶ドーナツシリーズ』全5種を、25日から期間限定で発売する。新食感の“ふわむち”生地を採用した新商品「ドら抹茶」など、味わいと食感の両面で進化したラインアップがそろう。【写真】全5が登場！ドら抹茶 つぶあん華ホイップなど今回のシリーズは、宇治抹茶の香りや苦み、旨みを生かしながら、和素材との組み合わせや多彩な食感を楽しめるのが特徴だ。中でも初登