「WBC2026」決勝トーナメント初戦で敗退し、歴代ワーストの「ベスト8」で終戦した野球日本代表「侍ジャパン」。そのベネズエラ戦で見せた、大谷翔平選手（31、ロサンゼルス・ドジャース）による「ポーズ」がネット論戦を起こしている。【写真】大谷翔平のポーズと完全一致？ バルサ選手の“ゴールセレブレーション”との比較問題の「ポーズ」とは、ベネズエラとの試合をベンチで見守っていた大谷が、グラウンドに向かって両手で