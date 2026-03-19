中国メディアの環球時報は17日、韓国の旅行消費における「金看板」とみなされてきた免税業界がかつてない「厳冬」を迎えているとする記事を掲載した。記事はまず、韓国財政経済部が13日発表したデータによると、2025年の国内免税店売上高は12兆5000億ウォン（約1兆3750億円）と19年の24兆8000億ウォンからほぼ半減し、20年に15兆5000億ウォンまで減少して以来、20兆ウォンを下回ったままとなっていること、25年の国内免税店利用客