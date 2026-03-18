ミラノ・コルティナオリンピックで、日本初となるペア種目の五輪金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組。今回は、現地での実況が話題になった高橋成美さんに、その快挙を振り返ってもらいました。この2人でなければ叶わなかった金メダル――ミラノ五輪では日本のペアの歴史的快挙がありました。三浦璃来・木原龍一組の活躍をどうご覧になりましたか？【写真】ペア種目の五輪金メダルに輝いた“りくりゅうペア”