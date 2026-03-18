アマチュアの最高峰「全日本ボクシング選手権」で優勝した大分県宇佐市出身の山田月琴さん（19）が市役所を訪れ、オリンピックを目指したいと今後の目標を語りました。 【写真を見る】全日本ボクシング制覇の山田月琴さん、市長に右ストレートで優勝報告 東洋大学1年の山田月琴さん（19）は去年11月、東京都で行われた全日本ボクシング選手権大会の女子フェザー級で、大分県勢女子初の優勝に輝きました。 （山田さ