今後4年以内に乳がんとなるリスクをマンモグラフィ画像に基づいて定量化するAIツールを、オーストラリアの国際研究チームが発表した。個人のリスクレベルに応じた「パーソナライズした乳がん検診」が可能となるかもしれない。