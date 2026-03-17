BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、櫻田智也（さくらだ・ともや）著『失われた貌』です。＊＊＊＊＊＊「このミステリーがすごい！2026年版」「週刊文春ミステリーベスト10 2025」「ミステリが読みたい！2026年版」の3冠を獲得し、さらに本屋大賞にもノミネートされた『失われた貌』。どこがそれほど読む者の心をつかむのでしょうか。物語は、ある朝、山奥で顔を