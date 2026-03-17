ECショップ「Talking」において1937年創業の老舗ウェアブランドRobert P.Miller（ロバート ピー・ミラー）とTalkingのコラボレーションアイテムを発売。第一弾となる今回は、胸元にちいかわたちの刺繍ワッペンをあしらった特別仕様のアイテムだ。＞＞＞『ちいかわ』Tシャツをチェック！（写真18点）『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎな