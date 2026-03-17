3月16日に、女優の綾瀬はるかが出演するファッションブランド『ユニクロ』の新CMの放映がスタートした。同日にはビジュアルが公開され、映る綾瀬の姿に騒然となっている。ユニクロ公式Xでは、CMの放映が開始したことを報告。“着心地ゼロ”を目指した春夏向けの機能性インナー『エアリズム』のイメージCMとなる今回。2025年春にも放映された同CMだが、またもや映像で見せた綾瀬の姿に釘付けとなっていた。「CM冒頭は、綾瀬さん