地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」と世界中で親しまれているPEANUTSとのコラボレーション商品が、ゼンリン直営の専門店・Map Design GALLERYオンラインストアおよび各店舗にて販売開始された。＞＞＞『PEANUTS』×Map Design GALLERYアイテムをチェック！（写真19点）「地図から始まるつながりを」をブランドコンセプトに、地図を通じて場所と場所、人と場所、思いと想いを結ぶきっかけづく