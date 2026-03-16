『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和地つかさ"国宝級Iカップ"のキャッチコピーで今も第一線で活躍する和地つかさが、3月16日（月）発売『週刊プレイボーイ13・14合併号』のグラビアに登場。今回はぐっと大人っぽくヌーディに。超ド直球のグラビアで、大人の貫禄を見せつける。【写真】和地つかさの撮り下ろしグラビア＊＊＊【禁酒から飼育へ】――今回の撮り下ろしに向けて、かなりカラダを絞ってきたんですよね。和地