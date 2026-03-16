ものが増えるほど管理が大変になり、暮らしが忙しくなっていく…そう感じたことはありませんか？整理収納アドバイザーで2児の母であるあさこさん（30代）も、以前は便利そうなものをたくさんもっていたそう。そこから少しずつ持ちものを見直し、今は本当に必要なものだけを残し、身軽に暮らせるようになりました。そんなあさこさんがとくに「手放してよかったもの」を3つ紹介します。1：まだ着られる、いつか着るかもしれない「