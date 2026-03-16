もともと浪費家でしたが、夫のリストラで月収が10万円下がったことをきっかけに家計を見直し、3年間で資産が1000万円に。現在は夫の手取り月36万円をメインに、2人の子どもと4人で暮らしながら年間200万円貯めているというつっつさん。以前は、ものの多さに比例して浪費をすることも多かったそう。ここでは、つっつさんが「ムダ買いを減らすのに役立った」と実感しているものの見直しについて語ります。ものが多いと出費も増えやす