Xで投稿日本プロ野球選手会は16日、Xを更新。「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と再び声明を出し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で敗退が決まった日本代表「侍ジャパン」に対する誹謗中傷に注意喚起した。この日、投稿したXで「これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行っ