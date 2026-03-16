今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された元気いっぱいな猫ちゃんの様子。お気に入りのおもちゃを自分の隠れ家に持ち込もうとしたそうですが、その結果は…。投稿はXにて、11.9万回以上表示。4000件以上のいいねが寄せられていました。 【動画：猫がおもちゃをハウスに持ち込もうとしたら…『可愛すぎる瞬間』】 お気に入りの持ち込み作戦 今回、Xに投稿したのは「ここべ」さん。登場したのは、猫のなごみちゃんです。投稿