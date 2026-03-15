執事眼鏡eyemirrorより、アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』より、木之本 桜、李 小狼をイメージしたコラボレーション眼鏡の予約開始された。＞＞＞さくらちゃんと小狼くんの眼鏡をチェック！（写真20点）『カードキャプターさくら』は、1996年6月号から2000年8月号にかけて月刊少女まんが誌『なかよし』にて連載。1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカ