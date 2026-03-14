お風呂タイムこそ美容のチャンス！40代を迎え、「キレイ！」「美人化が止まらない！」と評判の大沢あかねさん。3人目の育休に、ふと鏡に映った自分を見て衝撃を受け、そこから美容を始めたそう。少しずぼらで運動も苦手と話す大沢さんが、毎日必ず入るお風呂でできることはないかと思って始め、実践している「キレイになるためのお風呂習慣」を教えてくれました。1：お風呂の前後に水を飲んで体の中からしっかり保湿水分を吸収し