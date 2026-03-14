元TBSアナウンサー宇内梨沙（34）が、14日までに自身のXを更新。アナウンサーの退職報道をめぐり、働き方の変化に私見を述べた。「アナウンサーの退職ってネット記事にされがちだけれど、私は満10年で退職した際、他業種同期の友人(総合商社・金融・広告代理店・不動産など)から『10年同じ会社にいるのすごい』と言われたほどで…」と周囲からのリアクションを明かし、「たしかに周囲の8割はすでに2〜3社目だったり独立していまし