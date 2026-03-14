前編記事『3月末までに済ませないと大損する…「相続ルール」知らないとハマる「落とし穴」』より続くマンション購入後、5年間待つもう一つ、まもなく激変するのが不動産を取り巻く状況。'27年1月、「貸付用不動産の相続税評価額」の見直しが始まる見通しだ。これで「不動産節税」はそう簡単にできなくなる。「これまでは相続税を節税するために、貸付用としてマンションやアパートを購入する人が多かった。実際の不動産の購入価格