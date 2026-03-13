3月12日、音楽番組『SONGS』（NHK）に、DREAMS COME TRUEが出演。ボーカル・吉田美和の“激変姿”に、驚きが集まっている。この日は、放送700回を記念し、DREAMS COME TRUEがNHKホールでスペシャルライブを披露した。『大阪LOVER』『決戦は金曜日』など、時代を超えて人気を集める楽曲をいくつも熱唱し、SNS上で話題を集めている。ライブ内容もさることながら、X上で注目を集めたのは、吉田のビジュアルの変化だった。2025年