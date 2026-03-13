大人気『ちいかわ』アニメシリーズのシーズン2、全122話がディズニープラス スターにて、3月16日（月）より配信スタートする。＞＞＞『ちいかわ』場面カットをチェック！（写真4点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企