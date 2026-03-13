巫女さんは何をする人なの？神の近くにいることを許された特別な女性 もとは神様と祈願者の仲介役だった 神職になるには資格が必要です。神社本庁の試験に合格するか國學院大學・皇學館大學などの養成機関で必要単位をとり、実習を修了する必要があります。しかし、巫女には資格は必要ありません。神社によっては一定の条件（年齢や居住地域など）をつけることはあるかもしれませんが、資格試験などはありません。ただし、古代の