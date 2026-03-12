古くから建築や織物などの材料として使われ、かずら橋でも知られるつる植物の「かずら」。このかずらを自ら採取し、かごやオブジェを30年作り続けてきたかずら工芸作家の女性に迫ります。 あるかずら工芸作家は思っています。自然の中に、真っ直ぐなものなんて存在するのだろうか。 「風の舞」フジカズラとアオツヅラフジ。 かずら工芸作家、家形笑美子さん77歳です。家形さんは、「むぎ笛」というグループを作り