先月末、山口市の飲食店でおにぎりを食べた53人が食中毒となり県はこの店を3日間の営業停止としました。食中毒が発生したのは山口市中河原町の「おむすびころりん」です。県によると先月（2月）28日、店のおにぎりを食べた1グループ58人のうち53人に下痢や嘔吐などの症状がありました。4人が医療機関を受診しましたが入院はなく全員快復しているということです。黄色ブドウ球菌が原因とみられています。店に対し県はきのう（