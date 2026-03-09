2023Ç¯»þÅÀ¤ÎOpenAI¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ï¡¢·³¤Ë¤è¤ëÆ±¼ÒAI¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖAzure OpenAI¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£